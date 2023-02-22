 

«Они все буквально Гитлеры» – сотрудник Steam пообещал слить список тех, кто купил Atomic Heart и Hogwarts Legacy

22.02.2023, 11:33, Разное
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На одном из игровых сабреддитов появилась публикация пользователя с ником SoyBoy1599, который утверждает, что работает в технической поддержке Steam.

Он обещает опубликовать список всех, кто купил игры Hogwarts Legacy и Atomic Heart, с целью их дальнейшего общественного порицания и остракизма.

Война в УкраинеАвтор попросил социально ответственных программистов написать для него скрипт, который соберёт информацию в единый документ. Ранее этот аккаунт только публиковал объявления о продаже различных игровых предметов и нигде не заявлял, что работает в Steam. Поэтому у топикстартера попросили доказательств и он в ответ опубликовал скриншоты внутренних интерфейсов системы.

– Надо преследовать всех, кто покупает подобные отрыжки игропрома, но я понимаю, что ресурсы прогрессивно-репрессивной машины ограничены, поэтому мы начнём с тех, кто хуже всех – людей, купивших одновременно обе игры, – пишет автор поста. – Они все буквально Гитлеры, я даже уже жалею, что назвал их людьми.

Неизвестно, увенчается ли затея успехом, поскольку на одном из скриншотов автор случайно раскрыл свой адрес корпоративной почты в Steam, после чего от его имени появилась публикация «Помогите, нацисты хотят выгнать меня с работы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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