От повседневного образа с джинсами до офисного лука со строгим дресс-кодом: пихтово-зеленый маникюр на весну

Зеленый цвет традиционно ассоциируется с весной. Именно поэтому является актуальным маникюр в подобных оттенках. Тренд предстоящего сезона — это нейл-арт пихтового зеленого цвета. Разбираем наиболее красивые и изысканные его варианты.

Однотонный

В контексте офисно-делового лука будет как нельзя уместным однотонный маникюр. Он выглядит достаточно строго и формально, и в то же время стильно и элегантно. Покройте все ногти лаком насыщенного зеленого цвета. Чтобы быть в тренде, постарайтесь подобрать оттенок хвойных деревьев: не только пихты, но также тихоокеанской сосны, топиари, канифоли и других болотных оттенков.

Градиент

Если просто однотонный маникюр кажется вам скучным, попробуйте сделать красивый переход из одного зеленого оттенка в другой. Нейл-арт в технике градиента по-прежнему в моде и не сдает своих позиций. Окрасьте ногти в разные оттенки: от самого глубокого насыщенного к самому осветленному, чтобы получить изысканный дизайн. Такой маникюр прекрасно впишется и в повседневный, и в офисно-деловой лук, но лучше всего сочетать его с джинсами.

С блестками и стразами

Декор в виде страз и блесток позволяет сделать маникюр более нарядным. Поэтому, если у вас намечается то или иное торжественное мероприятие, тогда обязательно рассмотрите данный вариант.

Вы можете придумать любой дизайн на свой вкус, но придерживайтесь главного правила: избегайте переизбытка страз и блесток. Придерживайтесь минимализма, чтобы не перегружать маникюр.

С рисунками

Если есть желание создать художественные мини-композиции в ногтях, то не ограничивайте себя в фантазии. Но и здесь помните о соблюдении баланса, чтобы не было перегруженности.

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Оптимальный вариант — это оформление одного или нескольких ногтей рисунками. Остальные же ногти оставьте однотонными. По желанию можете использовать фольгу для создания симпатичных узоров.

Какой рисунок выбрать? Лучше отдать предпочтение растительным принтам. Нарисуйте цветочки и украсьте их стразами. У вас получится нежный и элегантный нейл-арт.

Еще один удачный вариант — это абстракция и геометрические принты. В контексте нейл-арта такие рисунки по-прежнему актуальны. Оформите один или два ногтя рисунками в виде точек и тонких линий.

Можете выделить совсем другим цветом один из ноготков.

Если ищете праздничный дизайн маникюра для торжества, тогда сделайте геометрические узоры глиттером, чтобы ваши ногти красиво сверкали и переливались разным цветами.