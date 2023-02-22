Институт цвета Pantone выбрал 2 официальных цвета: примеры сочетаний в одежде и декоре

Два года назад институт цвета Pantone выбрал два оттенка-лидера — это серый и желтый. Данное сочетание по-прежнему является модным и стильным, его можно использовать как при оформлении дизайна интерьера, так и для создания стильных нарядов. Вдохновляемся идеями.

В одежде

Хотя в 2023 цветом года является малиново-красный, это не значит, что весь ваш гардероб должен состоять из вещей такого оттенка. Если вам по душе более спокойный образы, тогда вместо яркого малинового отдайте предпочтение желтому. Этот цвет прекрасно гармонирует с серым, который может показаться сам по себе скучным.

Создавайте стильные образы, сочетая желтый верх и серый низ. Вы можете презентовать эффектный офисно-деловой лук, сочетая серые брюки прямого кроя и желтый пуловер.

Или, например, симпатично смотрится в контексте повседневного образа желтая футболка (или блуза) с серым кардиганом и синими джинсами.

Представители сильного пола могут скомбинировать яркий желтый галстук с классическим серым костюмом.

В декоре

Если задумываетесь об обновлении дизайна интерьера дома, то рассмотрите серо-желтый микс.

Серый — успокаивающий оттенок, желтый придает заряд бодрости. По этой причине они прекрасно дополняют друг друга.

Вы можете взять за основу серый, окрасив стены в такой оттенок и докупить желтую мебель: например, кресла или диваны. Или можете освежить серый интерьер с помощью желтого текстиля (подушек, коврика, пледа и т. д.).

Серо-желтое сочетание красиво смотрится не только в интерьере гостиной, но также и кухни.

Гарнитур таких оттенков придает помещению изысканности. Чтобы интерьер кухни получился еще более целостным и самобытным, купите посуду в серо-желтых оттенках. Тогда интерьер получится еще более нарядным.

Кстати, использование серого — практичное решение для кухни. На серых столешницах не так видно загрязнений, как на белых или черных.