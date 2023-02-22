GT – здоровое и стабильное развитие отношений Китая и России полезно для всего мира

На фоне всё более хрупкой ситуации в сфере международной безопасности, которая наблюдается на протяжении последних месяцев, партнёрство между Россией и Китаем приобретает особенно важное значение, пишет Global Times. Эти две крупные соседствующие друг с другом державы традиционно выступают за здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений — и это важно и полезно не только для народов обеих стран, но и для всего мира, подчёркивается в статье.



AP

Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И начинает визит в Россию, который является последней остановкой в рамках его европейского турне. Эта поездка привлекла значительное международное внимание, пишет Global Times.

Согласно официальным заявлениям представителей МИД Китая, у визита Вана в Москву есть две основные цели: во-первых, обсудить развитие китайско-российских отношений на следующем этапе, и во-вторых, осуществить в ходе переговоров с российскими коллегами «углублённый обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес».

Учитывая, что приближается первая годовщина с момента начала российской спецоперации и обострения конфликта на Украине, в то время как страны Запада практически прервали большинство контактов с Россией, особое внимание теперь уделяется взаимодействию между Пекином и Москвой — и тем сигналам, которые они могут посылать всему миру, в том числе и в отношении этой актуальной проблемы, подчёркивается в статье.

«Китайско-российская дружба является позитивным достоянием для всего мира», — говорится в статье. Учитывая, что международная ситуация в области безопасности в настоящее время становится всё более хрупкой и менее сбалансированной, тот факт, что такие две крупные соседствующие друг с другом державы, как РФ и Китай, традиционно выступают за здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений, является крайне важным. Это приносит пользу не только для народов обеих стран, но и для всего мира, пишет Global Times.

В то же время некоторые политические силы на Западе явно пытаются сделать нечто большее, чем просто проявить свою «озабоченность» в этом вопросе, подчёркивает автор: «Они пытаются «взломать» отношения между Россией и Китаем, используя для этого российско-украинский конфликт». Для достижения своей цели они либо стремятся накручивать ажиотаж вокруг китайско-российского альянса, либо пытаются вбить клин между Пекином и Москвой, заявляя, что их дружба не продлится долго, отмечает Global Times.

Госсекретарь США Энтони Блинкен даже выдвинул в адрес Китая абсолютно беспочвенные обвинения в том, что он якобы рассматривает возможность поставок в Россию оружия и боеприпасов, говорится в статье. Цель подобных заявлений — намеренно накалить атмосферу и создать на мировой арене впечатление, что любое нормальное взаимодействие между Китаем и Россией является ошибкой, а также оказать давление, чтобы всеми силами попытаться помешать такому сотрудничеству, поясняет автор.

США с самого начала смотрели на китайско-российские дружеские отношения через призму негатива, а после обострения конфликта на Украине стали относиться к этому партнёрству ещё более агрессивно, как будто бы нашли для этого «моральное оправдание», отмечается в статье. Однако на самом деле Вашингтон всегда с подозрением относился к партнёрству Москвы и Пекина, не прекращая политику «провокаций и саботажа», которая сейчас достигла своего пика на фоне конфликта, подчёркивает Global Times.

Из-за аналогичных геополитических расчётов Соединённые Штаты также неоднократно «подливали масла в огонь» и разжигали конфронтацию и в отношениях между Россией и Украиной, ставя под угрозу безопасность всего Европейского континента, отмечает автор. Между тем, пока Блинкен выдвигал безответственные обвинения в адрес Китая, президент Украины Владимир Зеленский сам признал в интервью, что у Киева «нет никаких доказательств того, что Китай оказывает военную поддержку России».

Кроме того, перед визитом в Россию Ван И также встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который заявил, что украинская сторона ценит позицию Китая, выступающего за политическое урегулирование кризиса, и надеется, что он сможет и дальше играть «конструктивную роль». Но похоже, что позиция и мнения украинской стороны становятся важными для некоторых кругов на Западе лишь тогда, когда они считаются «полезными» и могут быть использованы в собственных интересах, констатирует Global Times.

Между тем развитие отношений Китая с другими странами «всегда было откровенным и открытым», подчёркивается в статье. Как отметил Ван во время своей недавней встречи с Блинкеном, всестороннее стратегическое партнёрство Китая и РФ строится на основе отказа от политики конфронтации и от создания альянсов, нацеленных на третьи страны.

Такой подход не нарушает границ суверенного права любых двух независимых государств. Поэтому Пекин категорически не приемлет безосновательные обвинения со стороны Соединённых Штатов или даже попытки принуждения в том, что касается направления развития китайско-российских отношений, пишет Global Times. Кроме того, Китай традиционно поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию мировых кризисов.

«Китай неоднократно подчёркивал, что в конфликтах и войнах нет победителей, что не существует простых решений для сложных проблемби что необходимо избегать конфронтации великих держав. Сейчас, оглядываясь назад, ценность позиции Китая становится всё более заметной. Нетрудно отличить, кто на самом деле призывает к диалогу и стремится к миру, по сравнению с некоторыми странами, которые подливают масла в огонь», — отмечается в статье.

Многочисленный исторический опыт показывает, что отсутствие контактов и отказ от диалога не помогают в решении региональных и даже глобальных проблем, а наоборот, зачастую делают ситуацию ещё более сложной. И тот факт, что Китай и РФ традиционно всегда поддерживали независимые и автономные двусторонние отношения, является ценным положительным моментом не только для народов обеих стран, но и для стабильности международных отношений в целом, пишет Global Times.

Такой подход также должен послужить положительным примером и придать больше вдохновения для развития и стабилизации международных отношений, полагает автор. И это особенно важно на фоне нынешней сложной мировой ситуации в условиях обострения конфликта на Украине, заключает Global Times.