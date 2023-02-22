 

Победила и уничтожила: Миддлтон стерла жалобщицу Маркл с лица земли

22.02.2023, 10:30, Разное
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Как только принц Гарри представил миру свою избранницу Меган Маркл, между ней и Кейт Миддлтон началась незримая борьба. Общественность регулярно сравнивала их по десяткам качеств и характеристик, но победителем каждый раз выходила тщательно контролирующая себя Кейт.

Разумеется, чета Сассекских постаралась очернить “соперников” при помощи интервью Опре Уинфри, затем серии фильмов на американском кино-сервисе Netflix, а также злополучной книги “Запасной”. Но британцев, сердца которых давно и прочно отданы в руки
герцогини Кембриджской, не так то просто обвести, уверены многие, вокруг пальца.

С этой точкой зрения согласен и
Николас Оуэн, королевский эксперт и писатель. Он уверен в том, что как бы сильно Меган Маркл и принц Гарри не старались забросать грязью принца Уильяма и Кейт Миддлтон, у них ничего не вышло. Подданные Британии считают
герцогиню Кембриджскую искренней и доброй, а потому готовы поддерживать и ее с супругом, и короля Карла III, который совсем скоро вступит в свою роль официально.

Более того, при помощи вежливости, тактичности и мягкой силы Миддлтон смогла сделать невозможное: буквально стерла лицемерную жалобщицу Маркл с лица земли. Ведь с каждым днем упоминаний в СМИ об опальной парочке все меньше. И, уверен эксперт, если вечно ноющие о несправедливом отношении Меган и Гарри, не изменятся, то вскоре о них забудут напрочь. Не без усилий Кейт, разумеется.

“Помимо улыбающегося лица, легкости в общении с толпой, прекрасного отношения Кейт к детям, в ней чувствуется и сталь, решимость переосмыслить свою роль с учетом новых обязанностей. Побочным процессом этого преображения стало то, что у Кейт получилось выпроводить Меган, задвинуть ее на задний план”, – рассказал эксперт о том, как Кейт Миддлтон победила и уничтожила Меган Маркл.


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