 

“В Америку”: Позорно вышвырнутая Ахеджакова объявила об эмиграции

22.02.2023, 10:30, Разное
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Звезда “Служебного романа” оказалась в ужасном для себя положении из-за своего же языка. Артистка не на шутку разгневала публику, когда стала поливать грязью Россию, резко негативно высказавшись в адрес страны и в принципе происходящего в мире. Тогда Лия Ахеджакова, наверное, не думала, какими могут быть последствия.

А они ее настигли. Актрису уволили из “Современника” на фоне поступления в театр гневных писем от зрителей, недовольных ее участием в постановках. Теперь позорно вышвырнутая звезда направо и налево плачется о том, каким ударом для нее стало прощание со вторым домом.

А публику интересует, что же Лия Ахеджакова намерена делать дальше, и на этом фоне начались разговоры о ее отъезде из России. Собственно, на этот счет с легендой отечественного кино решили пообщаться журналисты. Отвечая на вопросы, она объявила об эмиграции, которую точно в ближайшее время, по ее словам, ждать не стоит

“Дима Крымов уже предложил мне поехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль”, – поделилась звезда.

Однако, говорит она, уехать в США нет возможности: мол, возраст уже не тот. Так что, актриса выбрала остаться в России и с трудом переживать полученный удар.

“Теперь я вообще всего лишилась”, – срываясь на плач, сказала Лия Ахеджакова.


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