Представлены кроссоверы BMW X5 M Competition и X6 M Competition 2024

Баварская компания BMW презентовала новые версии кроссоверов X5 и X6 2024 модельного года.

Публике продемонстрировали также максимальную комплектацию для каждой из модели в версии M Competition. Известно, что под капотом установили 4,4-литровый бензиновый двигатель со стартер-генератором. Мощность гибридного кроссовера достигает 617 л.с. Также автомобиль оснащен восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Предельная скорость составила 250 км в час.

Кроме того, новинка получила обновленную головную оптику тонкой формы. Пока разработчики не раскрывают остальные характеристики модели, которые будут известны после поступления в свободную в продажу на глобальном рынке.