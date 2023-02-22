Россия занимает 52-е место в мире по росту цен на 2022 год

По подсчетам РИА Новости, РФ заняла 52-е место по росту цен, уровень инфляции на конец составил 11,9%.Самые высокие показатели инфляции были в Зимбабве (238,8%), Венесуэле (234%) и Ливане (122%).

Четвертое место заняли Аргентина (94,8%), Венесуэла (234%) и Ливан (122%). Судан (87,3%) занимает пятое место. Шри-Ланка с 59,2 % занимает седьмое место, а Турция – шестое с 64,3 %. Суринам (54,6%), Гана (54,1%) и Гаити (48,1%) входят в первую десятку.17 из 50 европейских стран, вошедших в топ-50, являются членами Европейского союза. Странами с самой быстрой инфляцией стали Молдова (30,2%), Украина (26,6%) (Венгрия (24,5%)), Литва (21,7%) и Латвия (20,8%).Самые высокие темпы роста цен среди соседей РФ были в Казахстане (20,3%), Кыргызстане (14,7%) и Азербайджане (13,9%).

Уровень инфляции в Узбекистане и Беларуси был на 12,8% и 12,3% выше, чем в России. Самый низкий уровень инфляции был в Китае – 1,8%, а в Омане – 1,98%. Южный Судан был единственной страной, где в 2022 году наблюдалась дефляция. Цены там упали на 11,6%.

РИА Новости провело исследование, используя данные национальных статистических служб 193 стран-членов ООН. В окончательную выборку попали 156 стран, которые на середину февраля опубликовали данные за 2022 год. Эти страны представляют семь регионов земного шара: Азия, Африка к югу от Сахары и Северная Африка; Европа, Океания и Южная Америка; Северная Америка.