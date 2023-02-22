Глава МИД Молдавии Попеску заявил о вероятности сценария переворота в ближайшее время

В Молдавии не видят рисков начала военных сценариев на границе страны в ближайшие времена, однако существуют риски гибридной диверсии и госпереворота, сообщил глава МИД Молдавии Нику Попеску.

По его словам, в стране вероятны инциденты гибридной подрывной деятельности, а также попытки государственного переворота, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Ранее в Кишиневе прошел массовый митинг сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии «Шор».

До этого вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер после заявления президента Молдавии Майи Санду об угрозах дестабилизации ситуации в стране и расширении полномочий спецслужб, обвинила ее в узурпации власти и призвала оппозицию к совместным акциям протеста 19 февраля.

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