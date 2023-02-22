 

Крикалев: Спуск поврежденного «Союза МС-22» пройдет по укороченной программе

22.02.2023, 10:17, Новости дня
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Возвращение на Землю пилотируемого корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме пройдет по укороченной программе, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, спуск пройдет спуск по укороченной программе, специалисты постараются снять максимум информации с корабля при его спуске в беспилотном варианте, передает ТАСС.

Крикалев добавил, что на корабле во время спуска будут более напряженные тепловые режимы, а специалисты будут отслеживать, как ведут себя системы и распределяются температуры.

По его данным, запасы топлива корабля «Союз МС-23», который отправится к МКС в беспилотном режиме, позволяют сделать несколько попыток стыковки.

Как рассказал Крикалев, попадание микрометеороида в МКС – очень маловероятное событие, потому что микрометеорит попал не просто в корабль и не просто в радиатор, а попал в трубочку на этом радиаторе.

Он рассказал также, что при расследовании причин инцидента помогло использование дистанционного манипулятора американского сегмента МКС.

Напомним, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов указывал, что радиатор корабля получил повреждения из-за столкновения с метеороидом. После столкновения российские космонавты не смогли выйти в открытый космос, поскольку сработала система диагностики «Союза МС-22».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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