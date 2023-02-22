Мэр Моргун: Система ПВО в Мариуполе в ночь на среду уничтожила два беспилотника

Система противовоздушной обороны уничтожила в Мариуполе два дрона, сообщил мэр города Олег Моргун.

В своем Telegram-канале он сообщил, что в ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, система ПВО своевременно зафиксировала цели и отработала по ним.

Жители некоторых районов города слышали ночью громкие звуки, они были связаны с работой ПВО, сказал градоначальник.

Как сообщил Моргун «Донецкому агентству новостей», информации о пострадавших или повреждениях в Мариуполе не поступало. По его словам, прилетов по городу не было. «Все у нас нормально», – сказал он.

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