 

Мэр Моргун: Система ПВО в Мариуполе в ночь на среду уничтожила два беспилотника

22.02.2023, 10:16, Новости дня
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Система противовоздушной обороны уничтожила в Мариуполе два дрона, сообщил мэр города Олег Моргун.

В своем Telegram-канале он сообщил, что в ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, система ПВО своевременно зафиксировала цели и отработала по ним.

Жители некоторых районов города слышали ночью громкие звуки, они были связаны с работой ПВО, сказал градоначальник.

Как сообщил Моргун «Донецкому агентству новостей», информации о пострадавших или повреждениях в Мариуполе не поступало. По его словам, прилетов по городу не было. «Все у нас нормально», – сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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