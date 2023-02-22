Волейболистка Абрамова скончалась на 19-м году жизни

Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет, сообщает телеканал “360”. Информацию сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причиной гибели стало ДТП. По данным “Царьграда”, инцидент случился 14 февраля в Краснодарском крае. Девушка была в машине с 20‑летним призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иваном Осиповым.

Девушка скончалась 21 февраля от полученных травм. Парень умер на день раньше, пишет RT.