 

Казахстан скоро начнет отгрузку нефти в Германию по “Дружбе”

22.02.2023, 9:00, Разное
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Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Казахстан может начать транспортировку нефти по трубопроводу “Дружба” на нефтеперерабатывающие заводы Германии в ближайшие несколько дней. На вопрос, начнутся ли отгрузки в ближайшие дни, он ответил “Да”, а также выразил оптимизм, что отгрузка может начаться уже в среду. “Я надеюсь, что это произойдет сегодня. Если вчера завершили все процедуры”, – заявил чиновник.

В прошлом году правительство Германии и Казахстан договорились о закупке нефти для замещения российского сырья. Она также будет поставляться на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. Казтрансойл зарезервировал дополнительные мощности трубы “Дружба” для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн. 300 000 тонн нефти должны были быть прокачаны в первом квартале. Изначально стороны договаривались, что поставки стартуют в январе, но сроки были отложены, так как между сторонами еще велись коммерческие переговоры, пишет РИА Новости.


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