Склад загорелся на площади в 1 тыс. кв. м. в Московской области

В Ступино загорелся склад с пластиковой стружкой на площади 1 000 квадратных метров. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории Ступинской картонной фабрики на Загородной улице. Возгорание удалось оперативно локализовать прибывшим сотрудникам МЧС. Для его тушения были задействованы 18 единиц техники, 62 человека. На данный момент выясняются причины и обстоятельства возгорания. Ведется раследование.