 

ФШР: FIDE разрешила Федерации шахмат России переход в Азию с 28 февраля

22.02.2023, 8:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) разрешил Федерации шахмат РФ (ФШР) переход в Азию, решение будет принято на континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) 28 февраля, сообщили в ФШР.

Конституционная комиссия FIDE выпустила рекомендации по переходу из Европейского шахматного союза (ECU), делегацию ФШР на континентальной ассамблее ACF, которая пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта, возглавит президент организации Андрей Филатов, передает РИА «Новости».

В марте 2022 года FIDE разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом.

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев сообщил, что Федерация шахмат РФ (ФШР) в конце февраля – начале марта перейдет из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.21 / В Минобороны заявили об опасности провокаций НАТО у границ России

27.02.22 / Ирпень удалось отбить от атаки российских оккупантов – мэр

27.08.20 / Выписанный медиками мужчина умер у входа больницы в Якутии

10.08.22 / Ситуацию со взрывами в Крыму признали ЧС муниципального масштаба

12.08.20 / В Донецкой области будут судить четырех человек, обвиняемых в похищении и пытках участника АТО

04.08.21 / Киев исключил шантаж на встрече Зеленского и Байдена

29.07.22 / Латвия продолжила закупать российский газ

21.12.21 / Представлен смартфон iQOO Neo 5 SE

17.05.21 / РПЦ внесла три сайта в список мошеннических

01.09.21 / В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика