ФШР: FIDE разрешила Федерации шахмат России переход в Азию с 28 февраля
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Совет Международной шахматной федерации (FIDE) разрешил Федерации шахмат РФ (ФШР) переход в Азию, решение будет принято на континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) 28 февраля, сообщили в ФШР.
Конституционная комиссия FIDE выпустила рекомендации по переходу из Европейского шахматного союза (ECU), делегацию ФШР на континентальной ассамблее ACF, которая пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта, возглавит президент организации Андрей Филатов, передает РИА «Новости».
В марте 2022 года FIDE разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом.
Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев сообщил, что Федерация шахмат РФ (ФШР) в конце февраля – начале марта перейдет из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет