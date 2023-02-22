ФШР: FIDE разрешила Федерации шахмат России переход в Азию с 28 февраля

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) разрешил Федерации шахмат РФ (ФШР) переход в Азию, решение будет принято на континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) 28 февраля, сообщили в ФШР.

Конституционная комиссия FIDE выпустила рекомендации по переходу из Европейского шахматного союза (ECU), делегацию ФШР на континентальной ассамблее ACF, которая пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта, возглавит президент организации Андрей Филатов, передает РИА «Новости».

В марте 2022 года FIDE разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом.

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев сообщил, что Федерация шахмат РФ (ФШР) в конце февраля – начале марта перейдет из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

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