 

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек от отравления газом в Нижнем Новгороде

22.02.2023, 8:55, Новости дня
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Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели двух взрослых и двух детей от отравления угарным газом, сообщило региональное следственное управление СК.

Уточняется, что в квартире имелось газовое оборудование: плита и колонка, следствие выясняет, было ли исправно газовое оборудование и все ли было в порядке с коммуникациями, передает РИА «Новости».

По информации министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, выживший четырехмесячный ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом.

«Информация о пострадавших в доме № 29 на улице Гаугеля в Нижнем Новгороде. Погибли четыре человека: двое взрослых – мужчина 35 лет, женщина 30 лет и двое детей – девочка восьми лет и мальчик двух лет», – сообщил он.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме Новосибирска. В результате взрыва в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска обрушились два подъезда, на площади в 300 квадратных метров начался пожар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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