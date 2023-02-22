 

Украинский замминистра Борняков потребовал запретить российскую видеоигру Atomic Heart об альтернативном СССР

22.02.2023, 8:55, Новости дня
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Замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.

Борняков заявил, что разработка игры происходила «на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков», информирует DTF.

Кроме того, украинское ведомство требует запретить продажи игры и в других странах из-за якобы ее «токсичности», будто бы имеющейся угрозы «сбора данных» пользователей, а также «потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение боевых действий» против Украины.

Борняков также указал, что разработчики Atomic Heart из студии Mundfish не выступили с публичным осуждением политики России.

Кроме того, Борняков призвал самих пользователей игнорировать игру, передает ТАСС.

Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.

Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.

Релиз Atomic Heart состоялся в ночь на 21 февраля 2023 года. За первые сутки после старта продаж в ночь на 21 февраля видеоигру Atomic Heart купили более 38 тыс. пользователей в магазине Steam.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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