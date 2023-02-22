Британцам для кормежки не завезли картошки

Как говорится, не желай зла другому… Из-за дефицита картофеля в Великобритании полки магазинов опустели, и введен строгий рацион овощей. А все потому, что местные фермеры не в состоянии удовлетворить спрос населения.

Пустые полки становятся все более распространенным явлением. Британия переживает нехватку картофеля, а крупные сетевые супермаркеты уже ввели продажу «в одни руки» таких продуктов, как помидоры, брокколи и цветная капуста. Мало того, уже собираются применить нормирование для защиты запасов перца, огурцов, пакетов салата и малины.

Картофель, похоже, следующим исчезнет с прилавков, поскольку поставки из-за рубежа сокращаются. Прошлогодняя засуха, нехватка рабочей силы и растущие счета за электроэнергию привели к тому, что выращивание картошки стало британским фермерам не по карману. Ну а сокращение поставок приведет к росту цен в рыбных магазинах, ресторанах и супермаркетах. Картофель уже стоит на 20 % дороже, чем 12 месяцев назад.

Кто же виноват в проблемах с производством картофеля? Да-да, вы правильно подумали: одной из трех глобальных причин, усугубивших ситуацию — наряду с ковидом и изменением климата, — СМИ называют «вторжение России в Украину». Только подумайте, где Туманный Альбион, а где та самая Украина… И почему в ее вооружение надо вбухивать дикое количество средств вместо того, чтобы поддержать своих производителей и обнищавшее население?

Лиз Вебстер, председатель группы «Спасите британскую еду», заявила, что стране следует готовиться к нехватке картошки. Она написала в Твиттере:

«Ситуация с поставками продовольствия в Британии скоро станет намного хуже. Сейчас это помидоры и огурцы. На очереди, вероятно, будет картофель. Следующие несколько месяцев — это время, когда наши запасы продовольствия опустеют, и мы будем полагаться на импорт. А страны ЕС не могут побеспокоиться об экспорте к нам из-за бюрократии брексита».

Короче, выход из ЕС лишил Великобританию «страховочной сетки» для поставок продовольствия в трудные времена. Лиз объяснила, что правительство предлагает экологические стимулы вместо денежных средств для поддержки производства продовольствия, в результате чего страна способна выращивать менее половины необходимого ей количества продуктов питания:

«Фермерство в Великобритании — это авантюра и в лучшие времена. Выращивать что-либо в Британии — дело рискованное из-за сложного климата. Но после брексита шансы сильно упали. Поставки из Европы были нашей защитной сеткой. Теперь у нас ее нет. Выращивать картофель дорого, а прошлогодняя засуха и проблемы с рабочей силой поставили нас перед кризисом».

Розничные торговцы предупреждают, что нынешний дефицит помидоров скоро коснется других фруктов и овощей и может затянуться надолго. Из-за плохой погоды и транспортных проблем на полках супермаркетов не осталось свежих продуктов. Так, в Asda можно купить только три овощных продукта одновременно. И другие супермаркеты рассматривают возможность принятия таких мер.

За последние четыре недели фермерам и поставщикам в Марокко пришлось бороться с низкими температурами, проливными дождями, наводнениями и отменой паромов — все это повлияло на объем продукции, поступающей в Великобританию. Президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс предсказывает в связи с предстоящим распределением продуктов, предложение которых оказалось меньше спроса:

«Все хотят избежать рационирования. Я думаю, что будут проблемы с доступностью некоторых продуктов питания».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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