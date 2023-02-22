Мнение: Какой русский не любит добрую волю

Очень тонкий психологический и я бы сказал «русский» нюанс подметил публицист Сергей Шелин из Питера, спасибо ему!

Речь о пресловутых «взносах с крупного бизнеса на поддержку российского бюджета», о которых так много долдонят в последние пару недель. Ну, вы помните: президентский помощник Белоусов (и, по слухам, тот самый тайный старик-любовник беглой Марины Раковой) объявил сначала, что «бизнесу» надо скинуться до 250 млрд. рублей на поддержку России, а потом подумал и накинул еще 50 млрд. – до 300 млрд. рублей. Объяснялось всё тем, что в бюджете дыра, вызванная «тратами на СВО», а бизнес, дескать, неприлично нажился в 2022 году.

В принципе, для крупных росолигархов сумма действительно вполне посильная – порядка 4 млрд. долл. на всех; тут вон столько же давеча один Абрамович выделил «героическому народу Украины». Однако с собственно отслюнявливанием данной суммы всё это время был какой-то затык – отечественные «крупные предприниматели» мычали, но не телились. Кто-то из самых нетерпеливых «хороших русских» даже заподозрил «попытку бунта» – а что, вот он, подходящий момент! Олигархов по беспределу решили ограбить, вот тут-то они и вспомнят о правовом государстве, сплотятся и свергнут диктатора!

Но, естественно, нет. Дело было совсем в другом. Оказывается, на проводимых все эти две недели переговорах государства и «бизнеса» загвоздка была в небольшом нюансе, но именно из-за него стороны никак не могли прийти к консенсусу. Речь была не о правомерности самого «сбора», не о деньгах как таковых, не в величине – на всё это дойные коровы были вполне согласны; проблему они видели только… в добровольности!

При том, что для самих «путинских» добровольность «взноса» была как раз важна – они хотели, чтобы доимые олигархи продемонстрировали «сплоченность» и ту самую «единую россию».

А вот денежные мешки – нет! Хохма в том, что они как раз были готовы на то, чтобы деньги у них ОТОБРАЛИ любым законным способом, введя, к примеру, какую-нибудь повышенную налоговую ставку, повышенный процент, особый налоговый единоразовый сбор или что угодно еще; но только чтоб нигде ни под каким видом не было отмечено, что они выдали эти миллиарды потому, что типа сами этого захотели!

Вот оно что. Для всей этой плесени оказалось главное, чтобы им потом НЕ ПРЕДЪЯВИЛИ «сознательную поддержку режима»! Если будет полузаконная или даже совсем незаконная «специальная ставка налога» – они с радостью отдадут, сколько требуют; но только потому, что будет отмазка на будущее – «они же представляли государство, мы не могли отказаться!»

Это блестяще. Родные «олигархи» по-прежнему не теряют надежду «после всей заварухи» все еще входить в «высшее общество» на том же Западе – куда им, скорее всего, не будет хода, если они «замараются» в прямой поддержке прогнившего путинского режима. Другими словами – они все еще верят, что «пока» у них с этим делом всё в порядке, они «пока» еще – Хорошие Русские! Феноменально.

И в чем особый прикол – похоже, им «путинских» удалось продавить. Деньги у них отберут, но примут для этого специальный закончик (у путинских это быстро – Дума с Совфедом отштампуют за неделю, если надо).

На что это похоже? До боли похоже… на отношение так называемых «простых русских людей» к мобилизации! Мы видели аналогичное поведение, но уже в широких народных массах. Когда народ всячески, через разные СМИ, плакаты на стенах и листовки в подъезде, зазывали «пойти добровольцем на СВО» – «выхлоп» был крайне недостаточный, Шойгу и Путин плакали навзрыд: солдат так же не хватало, как сейчас денег в бюджете. Но стоило издать Указ о частичной мобилизации – требуемые то ли 300, то ли даже 500 тыс. удалось собрать без особых эксцессов и восстаний.

Явно – тот же психологический механизм: русский человек (в широком смысле) не хочет брать на себя ответственность за свои же решения и поступки. Ему психологически гораздо комфортнее, чтобы его ПРИНУДИЛИ. Лучше всего, когда принуждает государство. Потому что после этого с тебя – сразу взятки гладки. «Это не я – меня заставили!» Отсюда феномен частичной мобилизации: по своей воле в военкомат никто не шел, а как объявили ЧМ – бодро не только пришли, но и стали за свой счет с энтузиазмом экипироваться, попутно заявляя, что «бегать не буду» и чуть ли не «всю жизнь мечтал Родину защищать».

Эх, Россия… Сверху донизу – сплошные русские люди.