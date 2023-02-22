 

Польша закрывает последний погранпереход на границе с Белоруссией

22.02.2023, 7:45, Разное
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Польша сегодня закроет последний открытый пограничный переход на границе с Белоруссией, пишет N-TV. В польском МВД подчеркнули, что это ответная мера на ограничения, введённые Минском против польских грузовых автомобилей.


AP

Польша закрывает последний пограничный переход для грузовых машин на своей границе с Белоруссией, пишет N-TV. В польском Министерстве внутренних дел заявили, что переход будет открыт только в том случае, если Минск снимает ограничения с польских грузовиков.

Издание напоминает, что после того, как Польша впервые закрыла один из пограничных переходов на польско-белорусской границе, Белоруссия, в свою очередь, ограничила въезд для польских грузовых автомобилей. С тех пор на погранпереходе Корощин образовалась пробка длиной более чем 40 км.

Как отмечает N-TV, ссора между Польшей и Белоруссией началась ещё 10 февраля, когда Варшава закрыла пограничный переход Бобровники «для обеспечения безопасности своей страны». Издание пишет, что напряжённость в отношениях между двумя странами продолжает нарастать. 


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