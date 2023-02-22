Приостановка участия в СНВ и «чёткое предупреждение Америке» – CNN о послании Путина Федеральному собранию

Объявление о приостановке участия Москвы в ДСНВ стало одним из ключевых моментов в выступлении российского президента перед Федеральным собранием, считает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. По его словам, таким образом Путин послал недвусмысленный сигнал коллективному Западу, но при этом оставил открытой возможность изменить решение по этому вопросу в будущем.

Но сначала этим утром мы хотим связаться с Фредом Пляйтгеном, который находится в Москве, где только что закончилось выступление Владимира Путина. Фред, мы знаем, что Путин часто сберегает основные объявления под конец своих речей. Что запомнилось вам?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Да. Определённо, в конце выступления было одно такое объявление. Во-первых, Кейтлан, вы абсолютно правы, это была очень долгая речь. Я бы сказал, что она была разделена на три части. С одной стороны, Путин сказал, что РФ сделала всё для предотвращения конфликта, однако, как он выразился, киевский режим, продолжал атаковать Донбасс.

Но я думаю, ещё одна важная вещь, которую он упомянул несколько раз, заключается в том, что Путин представлял всё происходящее как конфликт РФ и Запада, РФ и США, но не конфликт РФ и Украины. Было очевидно, что он даже не рассматривает Украину как независимое государство. Ещё один момент, который вы также отметили, — слова об устойчивости российской экономики, о том, что РФ по-прежнему экономически сильна.

Но самое важное объявление Путин огласил в самом конце речи, заявив, что РФ приостанавливает своё участие в ДСНВ. Разумеется, это очень важно. РФ и США пытались продлить действие договора, срок которого истекает в 2026 году.

ДСНВ устанавливает лимит на количество допустимых к развёртыванию ядерных боеголовок и ядерного оружия у РФ и США. Один интересный момент: Путин сказал, что, с его точки зрения, риск допуска американских инспекторов на российские ядерные объекты заключается в том, что эти объекты могут быть атакованы украинскими дронами. То есть, очевидно, он также приравнял это к конфликту на Украине. Это было важным заявлением.

Но в целом можно заметить, что РФ не хочет каким-либо образом отступать. Напротив, Владимир Путин попытался подготовить россиян к затяжной «специальной военной операции», как он, очевидно, называет конфликт на Украине. Кейтлан?

Фред, он говорит, что приостанавливает участие России. Он не говорит, что полностью выходит из договора. В чём смысл? Почему он это делает? Не потому ли, что США хотят проинспектировать эти военные объекты на Украине, простите, в России? Что здесь происходит?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Да, это была одна из озвученных причин, но были и другие. С одной стороны, он заявил: у нас есть эти объекты в России. По его мнению, США или какие-то другие иностранные организации не должны их инспектировать, поскольку могут навредить РФ в её украинской кампании. Он особенно подчеркнул, что эти объекты могут подвергнуться атаке.

Затем Путин сказал: одно дело иметь соглашение с Соединёнными Штатами, но как насчёт Франции, Великобритании? У них тоже есть ядерное оружие. Очевидно, что, по его мнению, он участвует в масштабном конфликте с «коллективным Западом», как он выражается.

То есть он заявил и дважды повторил, чтобы внести ясность: РФ приостанавливает своё участие, но не выходит из ДСНВ полностью в настоящий момент. В то же время он сказал, что если США решат разрабатывать или возобновят разработку ядерного оружия, то РФ последует их примеру.

Иными словами, всё это – чёткое предупреждение, очень важное решение со стороны Владимира Путина. Но, разумеется, это не то решение, от которого он не сможет отказаться.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2023 года.