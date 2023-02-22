Дуда указал на разницу в силе между Россией и Украиной и призвал передать Киеву истребители

Запад должен передать истребители Украине, сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он также указал на превосходство РФ над Украиной в производственных мощностях и в мобилизационном потенциале.

На вопрос об истребителях Дуда ответил, что передать их «безусловно» нужно, если «есть такая необходимость». При этом он отметил, что у Польши имеются истребители МиГ-29, для управления которыми украинским военным не требуется дополнительное обучение. Однако в ситуации с западными самолетами возникает вопрос, «когда украинские пилоты смогут научиться пилотировать» F-16, Mirage или Eurofighter.

Дуда признал, что «при нормальных условиях, если Украина не будет получать поддержку, у нее нет никаких шансов» в противостоянии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Госдеп заявил, что ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО. Лондон указывал, что Украина только после завершения российской специальной военной операции сможет получить современные истребители.

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