Рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился к доллару и к евро

Курс рубля на старте торгов среды растет к доллару и евро, почти не меняется к юаню, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 74,97 рубля (минус 8 копеек), евро – до 80,04 рубля (минус 7 копеек), юань торгуется по 10,85 рубля, передает РИА «Новости».

—