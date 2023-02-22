Рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился к доллару и к евро
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Курс рубля на старте торгов среды растет к доллару и евро, почти не меняется к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 74,97 рубля (минус 8 копеек), евро – до 80,04 рубля (минус 7 копеек), юань торгуется по 10,85 рубля, передает РИА «Новости».
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