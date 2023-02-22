 

Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»

22.02.2023, 7:30, Новости дня
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Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».

Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.

Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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