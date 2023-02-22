 

Мнение: Кремль опять подставил собственных ботов

22.02.2023, 6:49, Разное
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РБК. “Россия не предоставляла гарантий безопасности президента США Джо Байдена во время его поездки на Украину. Об этом глава ФСБ Александр Бортников заявил телеграм-каналу SHOT.
«Мы не давали никаких гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев», — сказал Бортников, подтвердив, что Вашингтон уведомил Москву о визите Байдена в Киев по дипломатической линии”.

Бедные, бедные кремлевские боты и им сочувствующие… А они уж так было раздухарились после первоначального вчерашнего уныния, накрывшего их после приезда Байдена в Киев! Они ведь узнали, что “американская сторона” предупредила Москву заранее о намеченном визите, “чтобы не было конфликта ядерных держав” – и из этого уже было раздули целую фантазию, как американцы якобы чуть ли не на коленях умоляли непреклонный Кремль разрешить им навестить пана Зеленского, и только в конце великодушные путинцы махнули рукой “ладно, езжайте, не убьём…”

И тут – такой облом. Получается, гарантий никаких не было, и Байден, значит, поехал на свой страх и риск? Так он что, получается, герой?! Сам полез под “кинжалы” друга Влада, буквально плюя смерти в лицо? О чем же будут выть боты?!

Кремль в очередной раз вытер ноги о собственную клаку, очевидно, по той причине, что ноги вытирают о него самого. Вспоминаем пресловутую “встречу в Женеве” Влада с “другом Джо”, вспоминаем и пресловутый ничем не объяснимый визит в Москву главы ЦРУ накануне войны, в начале ноября 2021 года.

Не было никаких внутренних причин для таких откровений главы ФСБ. Но зато – есть очень важная ВНЕШНЯЯ причина: создать героический имидж Байдена и сделать тем самым приятное Демократической партии США. Вот и всё объяснение. Путинская РФ всё это время зависит от благосклонности тех сил, что стоят за стариком Байденом, гораздо больше, чем думают дурачки из платной и бесплатной клаки “Нацлидера”.

Источник: Размышления вольного социолога


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