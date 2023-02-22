Дети в Украине пережили год ужаса

Целое поколение украинских детей пережило 12 месяцев насилия, страха, потерь и трагедий.

Нет ни одного аспекта жизни детей, который не был бы затронут конфликтом. Дети погибали, получали ранения, были вынуждены покинуть свои дома, лишались возможности получить образование и учиться в безопасной и спокойной среде. Об этом во вторник заявили из ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН.

С 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года Управление Верховного комиссара по правам человека зафиксировало 1 441 жертву среди украинских детей: 487 убитых и 954 раненых. Реальное число жертв может быть значительно выше – еще не все данные были официально подтверждены.

– ‎Дети в Украине пережили год ужаса, – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Миллионы детей ложатся спать в холоде и страхе, а просыпаются с надеждой на окончание этой жестокой войны. Детей убивали и ранили, многие потеряли родителей, братьев и сестер, свои дома, школы и игровые площадки. Ни один ребенок не должен переносить такие страдания.

Экономический и энергетический кризисы негативно сказались на благополучии детей и семей. По данным недавнего опроса ЮНИСЕФ, 80 процентов респондентов отметили ухудшение своего экономического положения, а процент детей, живущих в бедности, увеличился почти вдвое – с 43 процентов до 82 процентов. В особенно тяжелой ситуации находятся 5,9 миллиона человек, которые в настоящее время являются перемещенными лицами на территории Украины.

Война также оказывает разрушительное воздействие на психическое здоровье и благополучие детей. По оценкам, 1,5 миллиона детей подвержены риску депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем, что может иметь долгосрочные последствия.

По сообщениям, более 800 медицинских учреждений были повреждены или разрушены в результате обстрелов и авиаударов, причем в результате таких нападений погибли и получили серьезные травмы пациенты, включая детей, а также медицинский персонал, что ограничивает доступ к медицинской помощи. Тысячи детей, спасающихся от конфликта по всей стране, лишены жизненно важных вакцин, защищающих их от полиомиелита, кори, дифтерии и других опасных для жизни заболеваний.

С 24 февраля 2022 года ЮНИСЕФ, благодаря поддержке международного сообщества, обеспечил учебными принадлежностями 1,8 миллиона детей, организовал обучение более 2,5 миллиона детей, оказал психическую и психосоциальную поддержку 4,6 миллиона детей, обеспечил доступ к питьевой воде для 5,6 миллиона человек, оказал медицинские услуги 5,4 миллиону человек и предоставил денежную помощь 277 000 домохозяйствам в Украине и в странах, принимающих украинских беженцев.

– Детям нужно, чтобы эта война закончилась и установился прочный мир, чтобы вернуть свое детство, вернуться к нормальной жизни и начать восстанавливаться, – отметила Рассел. – Пока этого не произошло, абсолютно необходимо, чтобы психическое здоровье и психосоциальные потребности детей были в приоритете.