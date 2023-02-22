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Не только спорт

22.02.2023, 6:32, Детали
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3, 4, 5 марта в лыжно-биатлонном центре «Демино» состоится самый крупный марафон России – XVI Международный Ростех Деминский лыжный марафон.

В этом году он вновь подтверждает статус самого популярного в стране и бьет новый рекорд численности. В Демино приедут около пяти тысяч лыжников и тысячи болельщиков разных возрастов. Пока спортсмены будут покорять деминские трассы, зрителей приглашают на культурно-развлекательную программу.

Все три спортивных дня на главной площади Демино будет звучать музыка, работать фотозоны и ростовые куклы, торговые ряды с сувенирами и спортивными товарами, а также съестные торговые ряды с шашлыками, пловом, горячими напитками и кулинарной продукцией.

Выставку внедорожной техники представит предприятие «Русская механика».

Всей семьей можно побывать на крупнейшей в России выставке лыж, лыжной экипировки и инвентаря «Лыжная история». Она будет работать на первом этаже кафе «Чемпион». Для взрослых цена посещения 300 рублей, для детей в сопровождении взрослых – бесплатно.

Самый массовый день – 4 марта – старт золотой марафонской гонки на 50 километров. На старт выйдут 2800 участников.

Болельщиков приглашают поддержать марафонцев общей зарядкой на главной площади Демино – «Зарядись на победу!», чтобы потом выйти на трибуны и увидеть волновой старт спортсменов.

Ожидать финиша спортсменов болельщиков приглашают у главной сцены Демино. Здесь состоится большая концертная программа с участием фольклорного ансамбля «Карусель», группы «Отбой» и других творческих коллективов.

На площадке у ледового катка можно будет попробовать рыбинский гастрохит «Заваруха» – уху, специально приготовленную для деминского праздника.

Спортивная программа праздника:

03.03.2023 (пятница)
12:00 – Старт для участников на дистанцию 5 км, стиль свободный (FT). Масс-старт
12:20 – Старт для участников на дистанцию 10 км, стиль свободный (FT). Масс-старт.
14:00 – Церемония награждения.

04.03.2023 (суббота)
7:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров (все дистанции) – кафе «Чемпион» 1 этаж.
11:00 – Старт XVI традиционного Международного Деминского лыжного марафона-2023, 50 км FT.
14:30 – Церемония награждения 50 км (абсолют и группы: MM, M1, M2, ML, L1, L2).
16:00 – Церемония награждения 50 км (группы: M3, M4, M5, L3, L4).

05.03.2023 (воскресенье)
8:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров – кафе «Чемпион» 1 этаж.
10:00 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). Масс-старт. (группа B1 2019 – 2018 гг.р)
10:10 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). Масс-старт. (группа B2 2017 – 2015 гг.р)
10:30 – Старт на дистанции 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт.
11:00 – Гонка на дистанцию 25 км, стиль классический (CT).
14:30 – Церемония награждения

Администрация города Рыбинска




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