Бывший лидер немецких левых – цель США — рассорить Россию и Германию

Необходимо срочно добиться прекращения огня на Украине, заявил бывший лидер немецкой партии левых Оскар Лафонтен в своём интервью для Der Freitag. Лафонтен отметил, что для этого нужны переговоры, а поставки Киеву оружия лишь осложняют и затягивают процесс. Кроме того, Лафонтен заявил, что Германия должна преследовать свои цели, а не следовать за США, стремящимися вбить клин между Берлином и Москвой.



AP

Поставки оружия на Украину не могут быть оправданы, заявил бывший лидер немецкой партии левых Оскар Лафонтен в своём интервью для Der Freitag. По словам политика, такой курс лишь затягивает конфликт.

Сейчас необходимо добиться срочного прекращения огня, подчеркнул Лафонтен. Он отметил, что на месте Олафа Шольца постоянно созванивался бы с Владимиром Путиным и Джо Байденом, договариваясь об условиях прекращения конфликта, а также предал огласке имена тех, кто не желает установления мира.

«Германия должна преследовать свои цели, а они диаметрально противоположны целям США. Уже на протяжении ста лет целью американской политики является создание напряжённости между Германией и Россией», — приводит издание слова Лафонтена. В свою очередь, ФРГ должна прикладывать все усилия, для того чтобы положить конец конфликту на Украине, считает Лафонтен. Для этого, в частности, Германия должна прекратить поставлять Киеву свои вооружения. Кроме того, в качестве следующего шага Германия должна начать избавляться от американских военных объектов на своей территории, заявил политик.

Лафонтен подчеркнул, что на данный момент Германия не может эффективно проводить собственную внешнюю политику и иметь важное значение в рамках НАТО, поскольку последнее слово всё равно остаётся за США. По мнению политика, Германия должна действовать единым фронтом с Францией, чтобы формулировать независимую политику безопасности и поддержания мира.

По мнению Лафонтена, именно США стоят за подрывом газопровода «Северный поток — 1». Политик напомнил о словах Джо Байдена, обещавшего «избавиться от газопровода».