 

Почему опасно носить корректирующее белье

22.02.2023, 6:20, Разное
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Многие люди уверены, что красота требует жертв, только зачастую они слишком буквально воспринимают эту фразу и, в буквальном смысле, жертвуют своим здоровьем ради привлекательной фигуры. Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила о высокой опасности корректирующего белья.

Она подчеркнула, что для сохранения стройной фигуры совсем необязательно злоупотреблять обтягивающим бельем. По словам эксперта, для нужного эффекта достаточно просто посещать тренажерный зал и перестать употреблять кондитерские изделия.

Конечно, обтягивающее белье помогает выглядеть в глазах окружающих лучше, однако организму от него становится только хуже. Основная проблема связано со сдавливанием органов, уточняет издание “Вести Подмосковья”. Как объяснила специалист, из-за этого могут пострадать системы дыхания кровообращения и лимфообращения.

Если же корректирующее белье сдавит органы в эпигастральной области, то у человека выработается рефлекс по направлению желудочного сока в пищевод. По словам врача, это может привести к изжоге, а осложнить процесс глотания.

Кроме того, медик отметила, что при длительном ношении корректирующего белья мышцы живота начинают привыкать к постоянной поддержке и сами по себе становятся дряблыми. При этом мышцы спины и позвоночник испытывают постоянное давление, что усиливает боли в спине.


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