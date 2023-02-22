 

Представитель МИД Китая: США наживаются на войне на Украине

22.02.2023, 6:05, Новости дня
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине.

По его словам, США говорят о мире, но предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте, информирует РИА «Новости».

«США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?» – сообщил дипломат.

«Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?», – сказал Ван Вэньбин. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.

Напомним, Запад развернул кампанию по сдерживанию РФ и Китая, а также против развивающихся государств, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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