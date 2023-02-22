Госсекретарь МИД Венгрии Менцер назвал главу МИД Словакии Качера провокатором за оскорбление Орбана

Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер, который обматерил в соцсетях венгерского премьера Виктора Орбана, является провокатором, сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Качер в соцсетях упрекнул Венгрию за то, что она не оказывает военную помощь Украине. Он осудил Орбана за якобы пророссийскую политику. В конце сообщения Качер написал нецензурное ругательство на русском языке, пишет «Московский комсомолец».

Менцер отметил, что глава венгерского парламентского комитета по иностранным делам Жолт Немет «на днях сделал заявление относительно Растислава Качера». «Мы полностью согласны с его мнением. Мы не поддадимся на провокацию», – приводит слова Менцера ТАСС со ссылкой на PestiSracok.

Немет советовал Качеру «обратиться к психиатру».

Напомним, в ноябре Украина и Румыния возмутились тем, что Орбан появился на матче венгерской сборной по футболу в шарфе с изображением границ «Великой Венгрии» – страны в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине.

На днях Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт на Украине, несмотря на то, что НАТО и Евросоюз за продолжение военных действий, Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой.

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