Мнение: И состраданья в мире нет

Я все никак не могу поверить, что прямо в наше время, одновременно со мной, в 90е!! Жил настоящий классический поэт. Вот просто – уровня Есенина или там Цветаевой. Просто – в Екатеринбурге, едва только переименованном из Свердловска. Фантастика какая-то. Я и не верил. Но сколько ни натыкаюсь в разных местах на разбросанные его стихи, не могу не увидеть: да. Он. И умер ведь рано. В 26 лет! “Русский поэт и геофизик”, так о нем пишут в Википедии. Какой геофизик!

“Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт”.

БОРИС РЫЖИЙ

Когда я утром просыпаюсь,

Я жизни заново учусь.

Друзья, как сложно выпить чаю.

Друзья мои, какую грусть

Рождает сумрачное утро,

Давно знакомый голосок,

Газеты, стол, окошко, люстра.

«Не говори со мной, дружок».

Как тень слоняюсь по квартире,

Гляжу в окно или курю.

Нет никого печальней в мире —

Я это точно говорю.

И вот, друзья мои, я плачу,

Шепчу, целуясь с пустотой:

«Для этой жизни предназначен

Не я, но кто-нибудь иной –

Он сильный, стройный, он красивый,

Живёт, живёт себе, как бог.

А боги всё ему простили

За то, что глуп и светлоок».

А я со скукой, с отвращеньем

Мешаю в строчках боль и бред.

И нет на свете сожаленья,

И состраданья в мире нет.

1995