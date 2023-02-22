 

Мнение: И состраданья в мире нет

22.02.2023, 5:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Я все никак не могу поверить, что прямо в наше время, одновременно со мной, в 90е!! Жил настоящий классический поэт. Вот просто – уровня Есенина или там Цветаевой. Просто – в Екатеринбурге, едва только переименованном из Свердловска. Фантастика какая-то. Я и не верил. Но сколько ни натыкаюсь в разных местах на разбросанные его стихи, не могу не увидеть: да. Он. И умер ведь рано. В 26 лет! “Русский поэт и геофизик”, так о нем пишут в Википедии. Какой геофизик!

“Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт”.

БОРИС РЫЖИЙ
Когда я утром просыпаюсь,
Я жизни заново учусь.
Друзья, как сложно выпить чаю.
Друзья мои, какую грусть
Рождает сумрачное утро,
Давно знакомый голосок,
Газеты, стол, окошко, люстра.
«Не говори со мной, дружок».
Как тень слоняюсь по квартире,
Гляжу в окно или курю.
Нет никого печальней в мире —
Я это точно говорю.
И вот, друзья мои, я плачу,
Шепчу, целуясь с пустотой:
«Для этой жизни предназначен
Не я, но кто-нибудь иной –
Он сильный, стройный, он красивый,
Живёт, живёт себе, как бог.
А боги всё ему простили
За то, что глуп и светлоок».
А я со скукой, с отвращеньем
Мешаю в строчках боль и бред.
И нет на свете сожаленья,
И состраданья в мире нет.
1995

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.22 / Мнение: Война в Украине истощает запасы оружия западных стран

30.01.22 / Вассерман считает, что Земле может грозить ледниковый период

14.06.22 / Мнение: По обстрелам Донецка. 13.06.2022

11.01.23 / “Не бери пример с родителей”: ставшая мамой Муцениеце отказалась от своей судьбинушки

06.07.22 / Мнение: Ничего не понимают

19.06.21 / Советский чайник уже никогда не поставят на плиту: его пристроили у раковины, а вместо воды кладут вилки (фото)

28.11.22 / Нужно всегда использовать кондиционер и заплетать косы для защиты: популярные мифы о вьющихся волосах, в которые пора перестать верить

06.04.21 / В Госдуме предложили лишить Манижу российского гражданства

09.01.22 / Мнение: Творчество Ахмада Абдаллы

03.01.22 / Екатерина Стриженова под Новый год неожиданно покинула Россию: “Потом расскажу”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика