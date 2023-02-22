TV5 Monde – ЕС ответит на выступление Путина десятым пакетом санкций — осталось только уговорить Орбана

Официальной реакции от ЕС на выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием не последовало, однако страны-члены блока уже приготовили свой ответ — десятый пакет санкций в отношении России, пишет TV5 Monde. Как отмечает телеканал, осталось уладить лишь одну деталь: уговорить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить документ, чтобы тот вступил в силу.

Официальной реакции пока не было, однако двадцать семь стран ЕС уже приготовили свой ответ Владимиру Путину: десятый пакет санкций, о котором будет объявлено уже очень скоро, до символической даты 24 февраля. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Осталось уладить одну маленькую деталь. Как вы знаете, этот пакет санкций должен быть одобрен двадцатью семью главами государств и правительств, и нужно ещё убедить Виктора Орбана, который в минувшую субботу снова заявил о своём желании поддерживать коммерческие отношения с Россией.

Действительно ли эти санкции не оказывают никакого влияния на Россию, как заявил этим утром Владимир Путин? По словам Жозепа Борреля, это неправда. Как пояснил Боррель, речь идёт о медленно действующем яде с необратимым эффектом. Однако что действительно беспокоит сегодня европейцев, это вопрос о вооружениях.

Как вы знаете, русские ежедневно пускают по пятьдесят тысяч снарядов, что эквивалентно месячному объёму производства в Европе. Как производить больше, чтобы эффективнее помогать Украине? У Эстонии появилась идея: она предложила перейти к совместной закупке боеприпасов, по примеру закупки вакцин. Это должно подтолкнуть европейскую промышленность к наращиванию объёмов производства боеприпасов. Эта идея будет обсуждаться на совещании НАТО, которое вот-вот должно начаться.

Дата выхода в эфир: 21 февраля 2023 года.