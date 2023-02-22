В украинских городах и в контролируемом ВСУ Херсоне прозвучали взрывы

В Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне, который сейчас тоже контролируется вооруженными силами Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

Украинская пресса сообщала о взрывах в пригороде Херсона. Затем поступила информация о взрывах в самом городе, передает РИА «Новости».

Позднее взрывы также прогремели в Днепропетровске (Днепре) и Сумах, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».

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