 

В украинских городах и в контролируемом ВСУ Херсоне прозвучали взрывы

22.02.2023, 4:40, Новости дня
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В Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне, который сейчас тоже контролируется вооруженными силами Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

Украинская пресса сообщала о взрывах в пригороде Херсона. Затем поступила информация о взрывах в самом городе, передает РИА «Новости».

Позднее взрывы также прогремели в Днепропетровске (Днепре) и Сумах, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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