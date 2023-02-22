В украинских городах и в контролируемом ВСУ Херсоне прозвучали взрывы
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В Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне, который сейчас тоже контролируется вооруженными силами Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Украинская пресса сообщала о взрывах в пригороде Херсона. Затем поступила информация о взрывах в самом городе, передает РИА «Новости».
Позднее взрывы также прогремели в Днепропетровске (Днепре) и Сумах, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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