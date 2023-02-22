Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России

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22.02.2023, 4:40, Новости дня
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Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине.

Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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