 

Зурабишвили назвала встречу Лукашенко и Бжании нарушением суверенитета Грузии

22.02.2023, 4:40, Новости дня
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Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Абхазии Аслана Бжании в Минске стала нарушением суверенитета Грузии, сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили в Twitter (соцсеть заблокирована в России) «строго осудила» переговоры Лукашенко и Бжании. Она отметила, что Лукашенко прежде проигнорировал «закон об оккупированных территориях Грузии», когда посещал Сухум, а сейчас вновь позволил себе «явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии», передает РИА «Новости».

МИД Грузии назвал встречу «попыткой узаконить российский оккупационный режим». Ведомство призвало Белоруссию «уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии», а также не совершать действий, которые якобы нарушают международное право.

Напомним, Бжания уже совершил визит в Москву. Лукашенко также посетил Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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