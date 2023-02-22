Мнение: Робот восстал?!

Упорно пишут, что на оглашении Спаслания в зале не было Собянина. Это настолько нелепо, что даже в самом деле настораживает.

Что бы это могло значить?! Кто угодно, но Собянин?? Он же всю жизнь, всю карьеру строил на том, что всегда был “без лести предан” всякому своему прямому начальнику!

И вот чтоб не прийти на главное официальное мероприятие.. Это что – фронда? Но если фронда – это ж глупо. Заболел? Ну, разве что заболел…