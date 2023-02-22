Мнение: И пускает скрозь него отравляющих газов

Ездил сегодня по поводу очередного доноса писать очередную объяснительную нашему участковому, которому спустили «матерьял». На этот раз – по доносу какого-то питерского сексота, который наваял аж восемь страниц безграмотного текста, буквально дословно повторяющего бессмертную «Сказку о Тройке»: «…просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов…» Раньше я полагал творчество Стругацких фантастикой, но сегодня их произведения – чистой воды документалистика.

Так-то ничего удивительного: на доносах и держится вся эта система. И на обабленном населении. В мужском коллективе существует правило: стукачество – это чистейший харам. Стукач становится изгоем. Любой доносчик – это баба в самом худшем смысле этого слова, берущая своё визгом. И именно такие – соль и скрепа нынешнего режима, его опора и надёжа. Мужчины ему не нужны, ему нужны только бабы.

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