Samnytt – на Украине убит ещё один шведский наёмник

Шведские СМИ сообщают об очередном погибшем шведском наёмнике на Украине, пишет Samnytt. Военнослужащий ранее служил во французском Иностранном легионе и состоял в составе полка «Кракен». Швед был убит в ходе артиллерийского обстрела под Угледаром на прошлой неделе.



AP

В шведских соцсетях и СМИ распространяется информация о том, что в боях на Украине погиб уже третий шведский наёмник. Об этом на странице мужчины в запрещённой в РФ соцсети пишут его родственники. Сообщается, что 40-летний швед из Гётеборга был убит в пятницу во время артиллерийского обстрела в районе Угледара к юго-западу от Донецка на востоке Украины, пишет Samnytt.

Сообщается, что мужчина ранее воевал за регулярную армию Украины. Однако в декабре он был серьёзно ранен и перенёс заражение крови. После выздоровления он присоединился к подразделению спецназа украинской военной разведки полку «Кракен», который частично является филиалом печально известного батальона «Азов»*, обвинённого в военных преступлениях. РФ объявила награду в 1 миллионов руб. тому, кто поможет ей поймать двух её лидеров.

По сведениям Samnytt, уроженец Гётеборга имел большой военный опыт, служил во французском Иностранном легионе и был гражданином Швеции и Франции. По разным данным, в январе на Украине погиб младший брат мужчины. В таком случае это будет означать, что с начала СВО на данный момент были убиты как минимум четыре гражданина Швеции.

В декабре в результате несчастного случая погиб военный медик из Швеции, а в июле прошлого года в результате взрыва гранаты погиб 28-летний шведский солдат-доброволец, резюмирует издание.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.