 

Israel Hayom сообщила о возможном визите Нетаньяху на Украину в ближайшее время

22.02.2023, 3:15, Новости дня
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В окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассматривается возможность его визита на Украину, поездка может состояться в ближайшее время, сообщают израильские СМИ.

Приглашение уже передано Нетаньяху, но сроки возможного визита не согласованы. Если он состоится, Нетаньяху примет в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на Israel Hayom.

Издание отмечает, что Нетаньяху придерживался осторожной позиции по специальной военной операции РФ на Украине, чтобы избегать разногласий с Москвой, но после возвращения на пост премьера он стал постепенно сближаться с Киевом.

В частности, Украину посетил глава МИД Израиля Эли Коэн. Поскольку визит не вызвал резкого ответа Москвы, начали рассматривать возможность визита и самого Нетаньяху. Поездка в Киев президента США Джо Байдена стала еще одним доводом в пользу начала подготовки визита израильского премьера, пишет газета.

Напомним, по данным СМИ, власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать так называемый мирный план Зеленского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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