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22.02.2023, 3:15, Новости дня
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Командование сил специальных операции США проводит расследование в связи с полученной информацией об утечке данных Пентагона, обнаруженной в начале февраля, сообщил представитель командования Кен Макгроу.

Макгроу сообщил, что началось расследование «предоставленной информации о возможной проблеме с облачным сервисом командования». Он заверил, что «ни одну информационную систему» командования не взломали, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

CNN указывает, что утечку выявили независимые исследователи в начале февраля. Речь идет, в частности, о взломе данных, содержащих стандартную информацию о военных контрактах США, а также запрос Пентагона на проверку их документов. Пока уязвимость не была устранена, получить без пароля доступ к трем терабайтам данных мог любой, кто знал IP-адрес сервера.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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