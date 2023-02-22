Мнение: Письмо: “Хотят прогнуть на невыгодные условия”

Ну вот это еще попробуйте сами. Здесь интересно.

den_aleks

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы!

Мое прошлое письмо в рубрику

https://evo-lutio.livejournal.com/1435270.html

В прошлом году переехал из Европы в Москву и начал строить жизнь заново. Нашел работу, которую хотел, обзавёлся машиной, и стал осваиваться в новом для себя городе.

С А. познакомились в интернете в декабре. После пары дней переписки договорились встретиться и погулять. Предложил заехать за ней, но она отказалась, мол, на первом свидании в машину к незнакомцу не сядет. Встретились, погуляли, поехали пить кофе и греться, она села рядом и взяла меня за руку. Так и держала всю встречу.

После этого стали встречаться почти каждый день. В тот момент я менял основную работу и мог позволить себе побездельничать,а на побочной работе был гибкий график и я мог организовать занятость так, чтобы видеться с ней. А. была в поиске работы и занималась своими хобби: публиковала книги для детей и записывала песни.

Скоро она стала оставаться у меня. Сначала на ночь, потом и на несколько дней. Я старался, чтобы ей было комфортно: завтраки, ужины, купил фен. Она привезла домашние вещи и теплую одежду для совместных прогулок с собакой. Всегда сама вызывалась идти гулять, я даже удивлялся. Если не мог сам привезти/отвезти, заказывал такси. С другими девушками раньше такси вызывал больше, потому что надо из галантности, типа, джентльмен же. А с ней. все было от души, даже не парился. В одну ночь признался ей в любви. Она назвала сумасшедшим, что так быстро никто не влюбляется.

Предлагал ей разные варианты досуга, катались по Подмосковью, ходили в театры и музеи, на экскурсии. Она всегда благодарила, и, мне кажется, ей нравилось. С ее стороны инициатива была редкой, как-то раз обмолвилась, мол, это же мужчина должен ухаживать.

Ее сын живёт с бывшим мужем. Когда я узнал, меня это удивило, но допытываться не стал, всякие бывают ситуации. Видимо, человек он достойный, раз не оставил ребенка, а отсудил в свою пользу. Молодец. Она туда часто ездит, делает с сыном уроки, проводит время, ходят куда-то. Как-то раз предложил поехать вместе с сыном в парк развлечений. А. сказала, что не хочет знакомить, пока отношения не будут достаточно серьёзными. Меня, конечно, это задело. Больше не предлагал.

А потом начал происходить какой-то треш, в котором я, видимо, запорол все, что только мог. Мы обсуждали, как провести длинные февральские выходные, и я в качестве идеи предложил слетать в город, в котором оба жили когда-то. У меня там квартира, и остались кое-какие вещи после переезда в Европу. Посмотрели билеты, выходило дороговато, ну и тут же предложил поехать лучше в Питер на авто. Она согласилась.

Через какое-то время моя мама сказала, что собирается съездить в тот город, в другие числа, и я купил билеты, чтобы повидаться с ней. На тот момент А. вышла на работу и в рабочие дни точно лететь со мной не смогла бы. Вечером заехал за ней на работу и по дороге ко мне сказал, мол, взял билеты, слетаю на три дня. И тут мне прилетает от нее наезд, почему с ней не согласовал, и что, теперь, каждый будет сам делать что хочет и летать, куда хочет? Я подохренел, сначала спокойно объяснил,что на наши совместные планы это никак не влияет, что я лечу увидеться с мамой, и вообще она работает. Но А. было не остановить. Она уже грозила лететь с подружками в Тайланд, предупредив меня из аэропорта.

Наверное, лучше было отвезти ее в этот момент домой или отправить на такси, но я затупил и привез ее к себе. Думал, чего портить вечер из-за такой глупости. Но настроения уже не было, я никак не сумел переключиться и гонял эти мысли в голове. Разговаривать не хотелось, она тоже молчала. Утром проводил ее до метро на работу и неделю вообще была тишина.

14 февраля я не выдержал и написал ей. Поздравил с праздником и отправил билет, который ещё давно купил. Сказал, что может делать с ним, что хочет. Дальше случилась разборка, кто кому что не так сказал, и кто кого не так понял. В общем, вечером сидели на мероприятии рядом, целовались, обнимались, и следующие два дня провели вместе.

Меньше, чем через неделю опять случилась фигня. День провели вместе, вечером я купил ей карту в мой фитнес-клуб и от избытка чувств заказал ей в интернете классные лосины и топ в подарок. А вечером, когда я ей признался в любви после секса, она сказала, что не доверяет моим словам. И снова я побоялся обидеть девушку и выставить ее домой, просто обиделся, надулся и лег спать. Наутро повторилась та же фигня, никто не разговаривал. А днём написал.

Я: Я объясню свое утреннее настроение. К сожалению, приснился не сон, а какая-то хрень стала повторяться в реальности. Может быть, я не прав, но каждый раз после моего шага навстречу тебе и к тому, чтобы быть с тобой, я получаю в ответ претензии и обвинения. Я организую поездку в Питер, беру билеты в театры – получаю претензию за свой полет к маме. Я иду встретить тебя – получаю на ровном месте претензию, что поздно пришел. Я покупаю абонемент, чтобы ходить вместе в зал, признаюсь в любви и провожу с тобой прекрасную ночь – получаю обвинения в неискренности и вранье. Я не хочу и не могу так продолжать, видимо, я х**вый по всем фронтам, лживый и вообще весь не такой. Увы

А: Хорошо. Не держу тебя

Вещи заберу на неделе. Договоримся, чтобы удобно было всем

Я: Вот видишь, как просто все. Я тебя люблю, а ты меня нет

А: Любовь для меня очень глубокое чувство. Которое невозможно испытать за такой короткий промежуток времени.

Я считаю речь с твоей стороны идет о влюбленности.

Так это совершенно разные понятия.

Для меня не понятно, как человек, который говорит, что хочет провести выходные именно со мной. Принимает решение всё-таки уехать и без меня ) ах да) я же работаю )

Сорян, что не подстраиваюсь под твои планы.

Я никого не держу. Мириться я больше не буду.

Я завтра сразу после работы доеду до тебя заберу вещи.

Все воскресенье был занят своими делами, вернулся домой заполночь, она уже стояла и ждала меня у подъезда. Собрала все вещи. Я сказал, прощай, спасибо, за каждый день вместе и закрыл за ней.

Ночью не справился с собой, сначала спросил, добралась ли, потом спросил, зачем вообще она со мной все это время была тогда?

Она ответила: Вместе быть, чтобы. Затем и была с тобой. Чтобы полюбить. А по факту у тебя свои планы.

Опять случилась разборка, где меня понесло на мелочные перечисления, что и как я делал ради того, чтобы быть вместе, а она припоминала мне мой отлёт и, теперь уже, решение ехать в Питер одному.

На следующий день сдал абонемент, отменил заказ подарка для неё.

Она же с утра выставила ультиматум.

А: Больше как было не будет.

Встреч по ночам я больше не хочу. Теперь мы будем видеться по выходным. И планировать как мы их проведем – вместе.

Тренироваться по выходным будем вместе. (Это может быть и суббота- перед воскресеньем, и воскресенье- так как воскресенье стабильный выходной) + второй выходной- который мне дают в будний день . Его будем осуждать, так как его я заблаговременно не знаю

Сегодня я после работы еду домой. В зал свой схожу

Я: О как. Это ты решила, или мы договорились?

А: Я могу так.

Если тебя это не устраивает – говори

Я: Не устраивает

Говорю

Мне не нужна девушка на выходные

А: А я не хочу видеться по ночам

И выходные чтобы ты проводил – как удобно тебе

Я: Вот и “договорились”

Она теперь каждый день первая пишет “доброе утро” и “спокойной ночи”, а сегодня прислала в подарок сертификат на совместное мероприятие 23 февраля. Я не активничаю. Первый не пишу, отвечаю по делу, за подарок поблагодарил.

С самого начала я осознавал, что вкладываться придется больше мне, т.к. она очень красивая и эффектная девушка. Да и мне это все было больше нужно. И сейчас понимаю, что хочу быть вместе и запрос идёт с моей стороны, но вот этот весь разговор – меня хотят прогнуть на совершенно невыгодные условия. И внутри закипает гнев.

За ту же неделю получил два хороших оффера на новую работу, поставил рекорды в тренажерке и, в целом, если бы не вся эта ситуация, то можно было бы радоваться.

А здесь я ослеп. А, может, и не был зрячим никогда. Что делать? Куда двигаться? Убеждать себя, что сам не очень хотел – это врать себе. Хотел и хочу. Уже планы звать вместе жить были. Отпустить ситуацию и посмотреть, как эти ее планы будут воплощаться в жизнь, встречаться на выходных ради секса и какого-то совместного досуга? А как тогда в таком режиме вырулить и значимость свою вырастить, не знаю. Добиваться и продолжать осыпать подарками и заботой тоже не хочется совсем, толку нет никакого.

Уважаемая Эволюция, посоветуйте пожалуйста, как достойно пройти эту ситуацию, если ещё это возможно?

Спасибо вам за блог!

Д.