Fox News – Алеку Болдуину смягчили обвинения в убийстве

Адвокаты актёра одержали важную победу в судебном разбирательстве по делу об убийстве на съёмочной площадке в 2021 году. Им удалось доказать, что предыдущая версия обвинения незаконна. По ней актёру грозило до 6,5 лет тюрьмы. Теперь если его и лишат свободы, то максимум на полтора года. Прокуроры в заявлении телеканалу Fох News назвали действия юристов «отвлекающими факторами» и заверили, что их приоритетом остаётся «обеспечение правосудия, а не оплачиваемых часов для дорогих адвокатов».

Нам сообщили, что актёр Алек Болдуин одержал важную победу в судебном разбирательстве по делу об убийстве на съёмочной площадке. Прокуратура округа Санта-Фе сняла ужесточающие обвинения в применении огнестрельного оружия. Изначально они были предъявлены актёру после стрельбы из пистолета во время репетиции, что привело к гибели человека. По словам Болдуина, он не подозревал, что пистолет заряжен, и вообще не знал, что проверка оружия входила в его обязанности.

Мэтт Финн с нами на прямой связи из Лос-Анджелеса с подробностями:





МЭТТ ФИНН: Джеки, в прошлом месяце окружной прокурор Санта-Фе заявил, что Алеку Балдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Выяснилось, что ему было предъявлено два обвинения в непредумышленном убийстве. Одно из них ужесточает наказание за использование оружия, что грозило актёру тюремным заключением до 6,5 лет в случае признания его виновным.



Теперь в прокуратуре штата Нью-Мексико подтвердили Fох News, что второе более серьёзное обвинение было снято. Это означает, что в случае осуждения Болдуину грозит значительно меньший тюремный срок, а возможно, и вовсе никакого.



В заявлении прокуратуры для Fох News говорится: «Чтобы избежать дальнейших судебных отвлекающих факторов со стороны мистера Болдуина и его адвокатов, окружной прокурор и специальный прокурор приняли решение убрать пункт отягчающего обстоятельства из обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Приоритетом обвинения является обеспечение правосудия, а не оплачиваемых часов для дорогих адвокатов».



Недавно адвокат Болдуина успешно подал ходатайство о том, что версия обвинения про отягчающие обстоятельства незаконна. На момент трагического инцидента в октябре 2021 года законодательство штата Нью-Мексико требовало, чтобы подозреваемый продемонстрировал огнестрельное оружие с целью запугать или ранить человека. Однако на съёмочной площадке Болдуин, похоже, размахивал пистолетом только для съёмки сцены и не ставил своей целью ранить кого бы то ни было.



Адвокат актёра также подчеркнул, что нынешняя версия закона про отягчающие обстоятельства была принята спустя семь месяцев после того случая. Джеки?

С нами был Мэтт Финн с новыми подробностями из Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Спасибо, Мэтт.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2023 года.