После обращения Байдена к россиянам Захарова указала на слово «недруг» в русском языке
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что НАТО – «не враг» россиянам.
Захарова отметила в Telegram, что в «русском языке есть замечательное слово «недруг». «Оно хуже, чем «враг», – сообщила официальный представитель МИДа.
Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет