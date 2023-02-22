 

После обращения Байдена к россиянам Захарова указала на слово «недруг» в русском языке

22.02.2023, 1:48, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что НАТО – «не враг» россиянам.

Захарова отметила в Telegram, что в «русском языке есть замечательное слово «недруг». «Оно хуже, чем «враг», – сообщила официальный представитель МИДа.

Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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