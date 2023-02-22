 

Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам

22.02.2023, 1:48, Новости дня
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Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.

Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, на в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».

Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.

Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.

«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.

Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», сообщил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.

Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.

Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».

Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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