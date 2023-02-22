 

В результате пожара в здании с отелем «МКМ» в центре Москвы погибли двое детей и четверо взрослых

22.02.2023, 0:54, Новости дня
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Двое детей и четверо взрослых стали жертвами пожара в здании с отелем «МКМ» на Международной улице в центре Москвы, сообщило МЧС России. Очевидцы сообщают, что причиной пожара стал поджог.

Пожар начался вечером во вторник на пятом этаже 17-этажного дома. На первом-четвертом этажах находятся номера отеля, выше – бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд. Было спасено 50 человек, включая семь детей. Всего из здания эвакуировали 200 человек

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в 23.43 мск пожар был полностью потушен. Сейчас «проводятся проливка и разбор завалов». Площадь пожара составила 300 кв. м, передает ТАСС.

В экстренных службах заявили со ссылкой на очевидцев, что «один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар». Жительница дома заявила, что мужчина, о котором идет речь, постоянно пил алкоголь и «всем жизни не давал». Она не исключила, что у мужчины «белочка».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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