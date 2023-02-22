ГУ МЧС по Москве сообщило о госпитализации врио начальника главка Ткаченко после ДТП

В результате ДТП пострадали врио начальника главка МЧС по Москве Юрий Ткаченко и его водитель, которые направлялись к месту пожара в центре столицы, сообщили в управлении.

Машина следовала к зданию с отелем «МКМ» на Международной улице. Пострадавшие госпитализированы. Виновник ДТП не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, двое детей и четверо взрослых стали жертвами пожара в здании на Международной улице. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

—