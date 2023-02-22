 

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»

22.02.2023, 0:54, Новости дня
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Заверений США о том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.

Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.

Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как сообщил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии. 

ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как сообщил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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