Forsal – отличный стимул для развития — на украинском конфликте Польша могла бы «подзаработать»

После Второй мировой войны Германии удалось добиться экономического успеха, в том числе благодаря обслуживанию американских военных баз. Польше необходимо взять на заметку этот опыт, уверен профессор Анджей Козминьский. Польский экономист считает, что несмотря на географическую близость к украинскому конфликту, Польша продолжает не только оставаться в безопасности, но и в состоянии извлечь из него экономическую выгоду для себя, пишет Forsal.



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На настоящий момент США выстраивают вокруг Украины пояс безопасности, от Румынии до скандинавских стран. «Польша играет важную роль в воплощении этого плана благодаря своему расположению и демографическому, военному и экономическому потенциалу», — заявил Польскому агентству печати профессор Анджей Козминьский.

То, что Америка несмотря на сложную ситуацию в Тайване решила задействовать свои существенные силы в Европе, польский экономист объяснил её желанием сохранить статус мировой державы. Профессор также обращает внимание на то, что эта активная вовлечённость приносит США конкретные экономические выгоды. «К примеру, к производителям американской военной техники выстраиваются очереди. Более того, увеличивается экспорт нефти, газа и продовольствия, что среди прочего отражается на снижении уровня безработицы и ускоряет темп выхода экономики из постпандемического кризиса», — объяснил он.

В свою очередь, Россию, по словам Козминьского, сегодня практически исключили из мирового рынка вооружений. В результате введения очередных санкционных пакетов, а также ввиду военного давления НАТО РФ деградировала на два уровня в военном, политическом, и в экономическом плане. «Этот процесс лишь будет продолжаться: США и впредь будут поддерживать Украину и укреплять пояс безопасности», — констатировал он.

Одновременно польский аналитик уверен, что американский лидер Джо Байден осознаёт, что несмотря на социальные и экономические проблемы РФ по-прежнему остаётся ядерной державой. «В прошлом Байден уже два раза встречался с Путиным и знает, что тот способен разорвать любое ранее заключённое соглашение. Он также понимает, что Европа не в состоянии создать значительную военную силу в ближайшем будущем», — пояснил он.

По его словам, несмотря на то что сегодня Польша — практически «граничащее с войной» государство, она продолжает оставаться безопасной страной благодаря политике, проводимой США в Европе, и увеличенному присутствию сил НАТО. «На войнах всегда можно заработать, и Польша может этим воспользоваться», — подчеркнул он.

В качестве примера профессор привёл польский город Жешув, который уже несколько месяцев выступает не только в качестве базы для армий, но и местом встречи, в том числе для политиков, чиновников, и плацдармом для журналистов со всего мира. «Для местных отелей, ресторанов, а также компаний, предоставляющих различные товары и услуги, это отличный стимул для развития», — объяснил он.

В беседе Козминьский напомнил, что именно американские военные базы в Германии стали очень важным элементом развития страны после Второй мировой войны. Тогда миллиарды государственных долларов США плыли рекой в руки немецким компаниям, которые строили объекты для армии и снабжали её различными видами товаров и услуг. «Германия выстроила свою позицию на американском присутствии», — подчеркнул он.

Одновременно аналитик не считает, что Польша сможет повторить этот успех и стать важным экономическим партнёром США. Однако она в состоянии увеличить импорт сырья и тем самым повысить уровень энергетической безопасности, а также заключить договоры на обслуживание американской военной техники. Профессор призвал не забывать, что основным экономическим партнёром Польши остаётся ЕС, внутри которого её человеческий и технологическим капитал весьма велик. По его мнению, у неё есть все шансы стать производственной и снабженческой базой европейской промышленности и тем самым обеспечить наше бурное развитие в ближайшие годы.

Более того, он обращает внимание на то, что политика США, направленная на новый этап индустриализации страны, вызывает беспокойство у ЕС, который ожидает оттока американских компаний за границу.