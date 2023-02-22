 

Никифоров день: традиции и приметы на 22 февраля

22.02.2023, 0:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

22 февраля православные вспоминают мученика Никифора. Он жил в Антиохии во втором веке. Согласно преданию, он был лучшим другом церковного старосты Саприкия, их даже считали братьями. Но однажды друзья поссорились настолько сильно, что напрочь отказались общаться друг с другом. Святой пытался помириться, но все его потуги оказались тщетными.

Во время очередных гонений на христиан язычники схватили церковного старосту и потребовали отказаться от Бога. Он с трудом, но выдержал истязания. Однако его приговорили к смертной казни – Саприкий дал слабину и обещал отвернуться от Христа. Узнав об этом, Никифор заступился за лучшего друга. Мученик предложил свою жизнь вместо него.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

На Руси праздник называли Лаптев день. В этот день было принято плести лапти и готовиться к приходу тепла, поэтому лень была по категорическим запретом. Также запрещалось отказываться от домашней работы. Непорядок мог навлечь беду. Не принято было ссориться с близкими, особенно если вы вместе работаете.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Наши предки считали, что 22 февраля нужно очень усердно работать, чтобы в дальнейшем получить богатый урожай. По традиции, вечером близкие после тяжелого трудового дня собирались на отдых и застолье. Хозяйки подавали угощения из погребов, которые к приходу весны нужно было освободить. Кстати, о скором потеплении свидетельствовали морозы на Никифоров день.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03.22 / Синтетическое моторное масло TANECO Premium Ultra Race Synth обеспечивает высокие мощностные характеристики двигателя

15.12.22 / Овдовевшая Жанна Болотова избавилась от вещей и писем покойного мужа Николая Губенко

22.03.22 / Мнение: Мифа о ВОВ больше нет

09.06.21 / Банк Венесуэлы разрешил обращение чёрно-белых копий денег

19.06.22 / Американский учёный – санкции не меняют поведение стран, зато становятся для Запада выстрелом себе же в ногу

07.06.22 / Мнение: Клубника

07.05.22 / Новый бренд Leapmotor представил флагманский электрический седан C01

15.10.22 / В библиотеку “МЭШ” добавили более 200 интерактивных тетрадей

14.11.20 / Политика: Турция не смирилась с окончанием войны на Кавказе

23.06.21 / Меган Маркл написала еще одну книгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика